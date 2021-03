Botafogo x Boavista Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 20:05 | Atualizado 03/03/2021 20:09

Diego Loureiro: Fez uma boa defesa no início do primeiro tempo e outra brilhante aos 22 minutos da etapa final que impediu a derrota. NOTA: 7,0



Kevin: Teve uma grande chance no primeiro tempo e chutou no travessão. Pecou tecnicamente nas chegadas à linha de fundo. NOTA: 6,0



Marcelo Benevenuto: Não teve muito trabalho com os atacantes do Boavista, mas errou alguns posicionamentos defensivos que obrigaram Loureiro a trabalhar. NOTA: 5,5



Kanu: Teve uma chance de gol no primeiro tempo, mas chutou por cima do gol. Foi firme e preciso para parar os ataques quando necessário. NOTA: 6,5



Hugo: Apesar da pouca idade e experiência, fez boa partida, tanto no ataque, quanto na defesa, mas não conseguiu ser efetivo. NOTA: 6,5



Luiz Otavio: Trocou bons passes e girou bastante o jogo no meio-campo, mas não teve grande destaque na partida. NOTA: 6,0



Matheus Nascimento: Deu nova vida ao ataque da equipe e quase marcou o gol da vitória em uma cabeçada aos 40' do segundo tempo, defendida por Klever. NOTA: 6,5



Rickson: Fez partida discreta. Foi correto nos passes e teve uma chance de gol no primeiro tempo, mas chutou por cima. NOTA: 6,0



Zé Welison: Entrou no decorrer do segundo tempo, mas pouco acrescentou. SEM NOTA



Bruno Nazário: Foi lento nas tomadas de decisão e não procurou o jogo para articular as jogadas de ataque do Botafogo. NOTA 5,5



Warley: Não conseguiu transformar a velocidade em jogadas de perigo para o Botafogo e protagonizou uma furada bizarra na etapa final. NOTA: 5,5



Cesinha: Entrou no fim e nada fez. SEM NOTA.



Ênio: Foi a válvula de escape do time na maior parte do jogo, teve algumas chances de gol, mas errou bastante em passes e domínios de bola. NOTA: 6,5



Ronald: Entrou no decorrer da etapa final, mas nada acrescentou. SEM NOTA



Matheus Babi: Procurou bastante o jogo no primeiro tempo e teve algumas oportunidades de gol, mas errou em momentos cruciais na etapa final. NOTA: 6,0



Rafael Navarro: Entrou no final e pouco fez. SEM NOTA.



BOAVISTA: Não criou grandes oportunidades de gol e quando o fez, com Ralph e Vitor Feijão, parou em Diego Loureiro. Defensivamente, fez um segundo tempo melhor que o primeiro e sofreu pouco na etapa final. Destaque também para Klever, que fez uma impressionante defesa na cabeçada de Matheus Nascimento. Medalhões como Fernando Bob, Jucilei e Erick Flores fizeram partida discreta.