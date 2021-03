Troféu do Campeonato Carioca Divulgação/Twitter Maracanã

Publicado 04/03/2021 16:39 | Atualizado 04/03/2021 16:40

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou nesta quinta-feira (4) a antecipação da partida entre Botafogo e Resende, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, para este domingo (7), às 20h15, no Nilton Santos. A mudança deveu-se a um pedido do Glorioso, que jogará na quarta-feira contra o Moto Club, pela Copa do Brasil.



O duelo estava inicialmente marcado para segunda-feira, o que daria apenas 48 horas entre uma partida e a outra, além da viagem ao Maranhão. Preocupado, o Botafogo entrou com um pedido na Ferj para adiar o confronto contra o Resende.

A ideia da diretoria alvinegra era que a partida fosse remarcada para 16, 17 ou 18 de março, quando o Botafogo terá a semana livre. Dessa maneira, teria mais tempo de preparação para a partida única na primeira fase da Copa do Brasil.



Entretanto, a Ferj optou por antecipar o confronto com o Resende. Agora, o Botafogo jogará domingo e viajará na segunda.