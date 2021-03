Caio Alexandre Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:15

Rio - O volante Caio Alexandre, de 22 anos, foi um dos desfalques do Botafogo na estreia do Carioca de 2021 contra o Boavista. Ao abordar a ausência do jogador, o treinador Marcelo Chamusca preferiu não se estender sobre a negociação que deverá tirar o atleta da equipe. O comandante apenas falou a respeito da lesão na coxa esquerda que o jovem tem.

"Desde que cheguei não tive a possibilidade de trabalhar com o Caio no campo. Ele está entregue ao departamento médico desde que cheguei. Nas vezes que encontrei com ele foi sempre na fisioterapia ou no DM. Se existe alguma negociação, isso é uma atribuição da diretoria. Não tenho utilizado ele porque nem sequer foi a campo", afirmou.

Apesar do rebaixamento do Botafogo, a temporada de 2020 foi positiva para Caio Alexandre. O jogador se firmou como titular da equipe alvinegra e conseguiu boas atuações durante a temporada. Ele entrou em campo em 50 vezes e fez cinco gols.



O jogador está perto de deixar o Botafogo, clube que o revelou, para acertar com uma equipe do futebol dos Estados Unidos. No fim de fevereiro chegou ao Glorioso esta oferta pelo volante. O clube abriu negociação para tratar os valores. Caio Alexandre tem recebido outras sondagens.