Publicado 05/03/2021 17:31

Rio - O Botafogo acertou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo do meia Felipe Ferreira, da Ferroviária. Ele assinará com o clube carioca por duas temporadas. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Felipe deve chegar ao Rio nesta sexta-feira para realizar exames e assinar contrato. O jogador é o sexto reforço do Botafogo para a temporada, que já contratou Ronald, Douglas Borges, Jonathan, Pedro Castro e Matheus Frizzo.



Felipe foi emprestado pela Ferroviária ao Cuiabá na última temporada, onde trabalhou com o atual técnico do Botafogo, Marcelo Chamusca.Pela equipe do Mato Grosso, marcou dois gols e disputou 27 partidas.