Rafael Moura, de 38 anos, será a esperança de gols do BotafogoRosiron Rodrigues / Goiás

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 12:09

Depois de Luís Oyama, o Botafogo está muito perto de anunciar Rafael Moura e Diego Gonçalves. Os atacantes acertaram os últimos detalhes e se apresentam nesta quarta-feira (2) para realizar os exames médicos antes de assinar contrato, segundo o site 'Ge'.

Além de Rafael Moura e Diego Gonçalves, o volante Barreto está praticamente acertado, restando detalhes burocráticos apenas. Os três fazem parte do pacotão de contratações para a disputa da Série B, que já conta com Luís Oyama, Chay e Daniel Borges.



Rafael Moura, que estava no Goiás, inicialmente assinará até o fim desta temporada, mas o acerto só foi possível com uma cláusula de renovação por mais um ano se o centroavante bater algumas metas. Já Diego Gonçalves, do Mirassol, deve assinar ate o fim de 2022.



Os dois devem ficar à disposição do técnico Marcelo Chamusca ainda nesta semana, mas o aproveitamento no jogo de sábado (5), contra o Coritiba, dependerá da regularização.