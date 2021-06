Luis Oyama, volante do Mirassol Divulgação

Publicado 01/06/2021 17:34

Rio - O Botafogo continua reforçando o elenco para o restante da temporada. Na última segunda-feira, o Alvinegro anunciou a chegada do meia Luis Oyama, ex-Mirassol, que fica emprestado ao clube carioca até dezembro. Nesta terça, o atleta falou com a Botafogo TV e apresentou suas características de jogo à torcida.

"Sou um volante de bastante intensidade, tenho passe bom e gosto de pisar bastante na área. Podem esperar bastante entrega, sou um atleta aguerrido. Não vai falar motivação e entrega para dar bastantes alegrias para o torcedor botafoguense", disse Luis Oyama, que complementou:

"A expectativa é a melhor, motivação lá em cima, vim muito feliz, só ouvi coisas boas sobre o clube. Venho motivado e feliz para buscar os objetivos", encerrou o jogador de 24 anos, que já está regularizado e pode estrear no próximo sábado, contra o Coritiba, no Nilton Santos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.