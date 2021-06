Diego Gonçalves Divulgação/Mirassol FC

Rio - Após travar uma disputa com a Chapecoense nas últimas semanas, o Botafogo ficou mais próximo de fechar a contratação do atacante Diego Gonçalves , do Mirassol. De acordo com o site "Globo Esporte", a boa relação com o Internacional foi fundamental para que o Glorioso passasse a frente na negociação, já que o Colorado tem parte dos direitos econômicos do atleta.

Atualmente, o passe de Diego pertence ao Louletano, de Portugal. No entanto, o Inter, clube que defendeu em 2017, manteve parte de seus direitos. A Chape acreditava ter um acerto com o jogador de 26 anos e já contava com ele para a disputa do Brasileirão, aguardando apenas o acerto de questões burocráticas. No entanto, foi surpreendida pela reviravolta na negociação causada pela boa relação entre cariocas e gaúchos.



Caso o negócio se concretize, Diego Gonçalves será o terceiro reforço que chega ao Botafogo vindo do Mirassol. Até agora, o clube já fechou com Daniel Borges e Luís Oyama. Pela equipe paulista, o atacante disputou 13 jogos e marcou três gols.