2º BPM (Botafogo) apreendeu 20 máquinas de vídeo bingo nesta segunda-feira, no bairro de Botafogo Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:39 | Atualizado 31/05/2021 19:01

Rio - Policiais do 2º BPM (Botafogo) desmantelaram um cassino clandestino no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (31). De acordo com a Polícia Militar, o estabelecimento foi localizado na Rua das Palmeiras a partir de denúncias. Os agentes iniciaram então uma ação de inteligência e apreenderam 20 máquinas de vídeo bingo no local.



De acordo com a 10ª DP (Botafogo), os responsáveis pelo estabelecimento foram levados à delegacia pela Polícia Militar. Eles foram identificados e liberados após assumirem o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal para esclarecimentos.