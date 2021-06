Rodolfo Serapião é chamado entre os comparsas de Zé Gotinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 18:59 | Atualizado 31/05/2021 19:10

Rio - A Superintendência de Inteligência e Análise (SAI), da Polícia Militar, prendeu, nesta segunda-feira, um homem acusado de integrar a "Quadrilha da Moto" que atua na Zona Oeste. O foragido da Justiça Rodolfo Serapião Macedo, conhecido como Zé Gotinha, 32 anos, foi identificado após denúncias como membro do grupo criminoso responsável por roubar celulares de mulheres e idosos ne região. A ação contou com a participação da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), do Disque Denúncia, e de militares da P2 do 40º BPM (Campo Grande).

De acordo com a PM, Rodolfo o grupo criminoso costumava atuar sempre da mesma maneira, com crimes sendo cometidos por dois suspeitos em uma motocicleta. A modalidade já havia levado o Zé Gotinha a ser preso em flagrante por policiais, em 2017.



Preso no bairro de Inhoaiba, Zona Oeste do Rio, o criminoso vinha sendo monitorado pela Superintendência de Inteligência e Análise e pela Segunda Sessão. A localização foi revelada após dados do Disque Denúncia. "Contra ele havia dois Mandados de Prisão, relativos ao crime de Roubo Majorado (Artigo 157, § 2º - CP). A parte Ré foi condenado a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado", disse a corporação em nota.



Publicidade

A ocorrência foi registrada na 35° DP (Campo Grande) onde foi cumprido os mandados de prisão. Ainda de acordo com o órgão, o criminoso foi encaminhado a unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça, para poder cumprir sua pena determinada pelo Judiciário. Até o momento, o setor de inteligência da PM já prendeu 64 criminosos e 25 armas aprendidas no ano de 2021.