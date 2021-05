Presidente da Republica Jair Messias Bolsonaro AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/05/2021 17:20

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai sancionar a isenção do pedágio para motociclistas nas próximas concessões de estradas e rodovias , sem efeito para as que já foram privatizadas. A contrapartida da benesse será o aumento das tarifas cobradas a motoristas de carros e caminhões , como apurado pelo jornal O Estado de S. Paulo.



A medida acontece na esteira da aproximação do presidente com os motoqueiros, com quem tem promovido eventos em grandes capitais para angariar apoio popular.



Publicidade

A mudança já deve valer para a nova concessão da via Dutra entre São Paulo ao Rio de Janeiro, para a BR-381/262, que liga Minas Gerais e Espírito Santo, e a BR-116/493, que vai do Rio a Minas Gerais. O projeto de concessões de rodovias no Paraná também deverá ser incluído.