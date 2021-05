Pastor Silas Malafaia: investigado Twitter / Reprodução

Por iG

Publicado 27/05/2021 17:59

O pastor evangélico Silas Malafaia publicou um vídeo nas redes sociais em que critica os senadores da CPI da Covid por não ter sido convocado para depor. O líder religioso, que é apontado como um "conselheiro" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), inclusive em questões relacionadas à pandemia, disse que a CPI "não quer ouvir a verdade".



O pastor diz que o dinheiro entregue pelo governo federal aos estados "resolveria" a pandemia no Brasil, chamou a CPI de "circo" e disse que os parlamentares "arregaram". Veja abaixo.

Por que Aziz, Renan, Randolfe e Humberto arregraram em não querer a minha presença na CPI? https://t.co/lK0NaOrRBC — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) May 27, 2021

O nome de Malafaia foi levantado pelo senador Flávio Bolsonaro durante as sessões da CPI. Segundo ele, o presidente da República tinha o costume de se aconselhar com o pastor, que é crítico das vacinas e do lockdown.