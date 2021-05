Hélio Lopes e Jair Bolsonaro Divulgação

Por iG

Publicado 27/05/2021 18:06

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve articular junto à Câmara dos Deputados para que seu amigo e aliado político, Hélio Lopes (PSL- RJ) , também conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro, seja indicado à Casa do Tribunal de Contas da União (TCU) . As informações foram divulgadas na tarde desta quinta (27), pelo jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópoles.



Com a aposentadoria de Ana Arraes , atual ministra, no próximo ano, os deputados deverão decidir quem será o indicado da Câmara para substituí-la.

Segundo a Constituição, os ministros do Tribunal de Contas da União são escolhidos um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento. E dois terços pelo Congresso Nacional.

Publicidade

Além disso, podem ser nomeados ministros do TCU, brasileiros entre 35 e 65 anos de idade que tenham idoneidade moral e reputação ilibada e mais de dez anos exercendo efetiva atividade profissional que exija conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública.



Hélio Lopes tem 52 anos e foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro em 2018.