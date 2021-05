"A cada depoimento e a cada documento recebido, torna-se mais cristalino que o presidente da República teve participação direta ou indireta nos graves fatos questionados por esta CPI ", afirma Randolfe em documento apresentado. Edilson Rodrigues/Agência Senad

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/05/2021 11:16 | Atualizado 26/05/2021 12:15

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou requerimento pedindo a convocação do presidente da República, Jair Bolsonaro, para prestar depoimento, como testemunha, à comissão. O documento foi apresentado nesta quarta-feira (26) e ainda não foi apreciado pela comissão. Na justificativa, o senador afirma que a pandemia do coronavírus é uma "tragédia sem precedentes" e que as investigações da CPI mostram que Bolsonaro teve participação "direta ou indireta" nos fatos apurados.

"Esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. A cada depoimento e a cada documento recebido, torna-se mais cristalino que o Presidente da República teve participação direta ou indireta nos graves fatos questionados por esta CPI".

Para ser aprovado, o requerimento tem que ir à votação da CPI. Normalmente, os parlamentares que integram a comissão precisam entrar num acordo para pôr esse tipo de solicitação na pauta. O assunto possivelmente está sendo debatido em reunião privada que os senadores da CPI realizavam por volta das 11h, antes de apreciar os requerimentos previstos para análise nesta quarta.

Rodrigues cita exemplos que chama de "emblemáticos" de comportamentos do presidente, como o "combate às medidas preventivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social; o estímulo ao uso indiscriminado de medicamentos sem eficácia comprovada e à tese da imunidade de rebanho; as omissões e falhas do governo federal que contribuíram para o colapso no fornecimento de oxigênio aos hospitais do Amazonas e que levaram ao óbito de centenas de pacientes por asfixia; as omissões do governo federal na aquisição de insumos e medicamentos para as UTIs; as omissões em relação à proteção contra a covid-19 dos povos indígenas e quilombolas; e, principalmente, o boicote sistemático à imunização da população, deixando de adquirir vacinas da Pfizer em 2020 e no primeiro trimestre de 2021, atacando a China e a vacina Coronavac, colocando em risco o fornecimento do IFA das duas principais vacinas aplicadas no Brasil".

"Diante dos fatos, proponho o presente requerimento para convocação do senhor Jair Messias Bolsonaro perante essa Comissão para explicar esses graves fatos que contribuíram para a perda de quase meio milhão de cidadãos brasileiros. Conto com o apoio dos nobres Pares desse colegiado", completa o senador.