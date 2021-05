Operação Oneesca IG

Por iG

Publicado 26/05/2021 10:39

Um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá suspeito de exploração sexual contra uma adolescente de 14 anos. Ele foi preso em flagrante saindo do motel, na Zona Sul de Macapá, com a jovem na garupa da motocicleta. As informações são do G1.



A gerente do estabelecimento também foi presa em flagrante. De acordo com a polícia, a funcionária do motel não exigia documento de identificação das pessoas que frequentavam o local. Ambos não tiveram os nomes revelados.



A Operação batizada de Oneesca aconteceu na sexta-feira (21), mas a corporação deu detalhes da prisão somente nesta semana. Participaram da ação equipes da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Comissariado da Infância e Juventude, Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Os presos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM).