A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 26/05/2021 09:08

Rio - Um homem faleceu na última terça-feira (25) após encostar em um freezer e sofrer uma descarga elétrica na Vila Coronel Carlos Falcão, no bairro Novo Horizonte, Zona Sudeste de Teresina, no Piauí. Segundo informações, a vítima trata-se de Francisco das Chagas Barbosa. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava limpando o local quando o choque ocorreu. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou os primeiros socorros a Francisco, que não resistiu.

O capitão Araújo, do 8º Batalhão da Polícia Militar, informou que o "chão estava molhado. Ele tentou desligar o freezer da tomada e sofreu a descarga elétrica".

A equipe de perícia técnica já foi ao local e corpo da vítima encontra-se a disposição do Instituto Médico Legal (IML).