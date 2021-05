Mia Khalifa Reprodução

O senador Luiz Carlos Heinze (Progressistas-RS) disse à CPI da covid, nesta segunda-feira, que a ex-atriz pornô Mia Khalifa era "gerente de vendas" da empresa Surgisphere, que desqualificou uma publicação da revista científica 'The Lancet' por aprovar o uso da hidroxicloroquina como tratamento precoce à covid-19. No Twitter, o nome da libanesa apareceu no topo dos assuntos mais comentados.

"Pesquisadores começaram a investigar e descobriram que a gerente de vendas da Surgisphere era, pasmem, senhoras deputadas que estão aqui, senhores senadores, a gerente de vendas da Surgisphere era uma atriz pornô", afirmou o senador.

"Uma atriz pornô. Nada contra ela. E a diretora científica era uma escritora de ficção científica. Muitos colegas comentaram aqui sobre trabalhos. A pesquisa da "The Lancet" era fraudulenta e envolvia uma companhia de fachada chamada Surgisphere que alegava ter registro de 671 hospitais que misteriosamente pediam para permanecer anônimos e alegavam que o tratamento com hidroxicloroquina teriam matado pacientes com covid-19”, completou o senador

A notícia falsa da ex-atriz pornô "ocupando" outros cargos em relação à ciência foi amplamente disseminada por sites de extrema-direita em meados de 2020.

A pesquisa sobre a eficácia da cloroquina citada pelo senador durante a CPI foi retratada pela 'The Lancet', que detectou erro nos estudos. A Sugesphere fez a auditoria independente depois de críticas de outros pesquisadores.