Por O Dia

Publicado 26/05/2021 19:31

Rio - José Luiz Datena protagonizou mais uma cena de descontrole no "Brasil Urgente" desta terça-feira (25). O apresentador se irritou com a demora do governador do estado de São Paulo, João Doria, para começar um pronunciamento sobre a chegada de insumos para a produção de vacinas. Após criticar a postura do político, o jornalista se altera com um suposto erro de sua equipe e joga uma caneta na câmera que o filmava no momento.

“Não vou ficar esperando governador falar. Quer falar, fala. Está esperando o ‘vai’ de quem? De quem que ele está esperando o ‘vai’ aí? Tá esperando o ‘vai’ dessas emissoras aí? Deve ser de alguma dessas emissoras que ele está esperando o ‘vai’. Que se dane. Quero saber do bem-estar do povo brasileiro. A gente fica feito palhaço ao vivo esperando o governador dar o ‘vai’”, reprovou o apresentador.

Datena pediu que a imagem de Doria fosse tirada do ar e, após se repetir em alguns comentários, o programa mudou para a pauta seguinte. Porém, o jornalista perdeu o controle com uma falha técnica que o atrapalhou antes de chamar a reportagem.

“Vocês querem me ferrar aí, pô? Põe a matéria direito aí, caramba. Já tô pistola com esse governador esperando dar o ‘vai’. Cadê a reportagem que tava aí? Do cara que foi morto? Vocês mudam na hora que eu vou ler. Já tô ‘p’ da vida com esse governador com esse negócio de dar o ‘vai’”, gritou o apresentador. Em seguida, Datena se acalma após ser informado de que o sistema utilizado no teleprompter caiu.

