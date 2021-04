Datena explode com produção do ’Brasil Urgente’ ao vivo Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 12:10 | Atualizado 10/04/2021 12:13

Rio - José Luiz Datena ficou pistola com a produção do "Brasil Urgente" durante o programa ao vivo nesta sexta-feira. O apresentador não gostou nadinha da qualidade do áudio durante uma entrevista e soltou o verbo. Datena conversava com o pai do menino Henry, Leniel Borel, quando a ligação caiu.

"Se voltar o nosso Henry (Leniel) a gente coloca ele no ar, senão a gente coloca por telefone mesmo. Quando tiver pronto a gente coloca. Eu queria, daqui a pouco, colocar uma reportagem que estava calçada aqui e seguir a linha que querem que eu siga aqui, até o momento que eu queira ficar aqui porque vai ter um dia que eu vou me torrar paciência com isso aqui, e vou seguir o meu caminho. Eu prefiro isso", disse o apresentador.

A alternativa, então, foi fazer a entrevista por telefone. Mas Datena se irritou com a qualidade baixa. "O som dele está ruim, meu. O gozado é que a gente faz entrevista na rádio como facilidade tão grande. Em televisão, que é um veículo mais moderno, deveria ser mais fácil. Estranho isso... O som dele dá pra ouvir? Sabe o que que é eu tenho? 50 anos de profissão. Quando dou conselho pra algumas pessoas aqui, não é que eu queira saber mais do que elas. É que, de repente, eu tenho 50 anos de profissão né... eu falo que é mais fácil as entrevistas por telefone do que por Skype há 312 anos", alfinetou.

