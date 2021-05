Tomé Abduch e André Marinho brigam feio, ao vivo, no 'Pânico' Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 17:36 | Atualizado 11/05/2021 17:40

Rio - O programa "Pânico", da Jovem Pan, desta terça-feira (11), não terminou bem. Tomé Abduch foi um dos convidados e, durante sua participação, o comentarista político entrou em uma discussão com o apresentador André Marinho. Insatisfeito com um comentário feito por Marinho, Tomé partiu para cima do comunicador com chutes e socos.

A tensão começou quando Tomé disse ter apoiado Arthur Lira na eleição da Câmara, em meio a uma discussão sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro. Ao ver o comentarista se exaltando, André provocou: "Vai chorão, chora por política". Nesse momento, Tomé se levanta da cadeira e vai na direção do apresentador, já chegando com as agressões.

Na cena, é possível ver vários homens tentando separar os dois, enquanto a produção da atração coloca a trilha do "Programa do Ratinho" para embalar a confusão. Depois de alguns segundos, Emilio Surita, que comanda o "Pânico", chama o intervalo comercial.

Na volta, Surita pede desculpas pela situação e garante que Tomé e André seriam chamados para conversar fora do ar. “Peço desculpas a nossa audiência. Os ânimos se acirraram aqui. Você sabe que a democracia é ruidosa mesmo e a gente perde o controle da situação, mas tá tudo bem, posso garantir pra vocês. Tá cada um no seu lado e depois nós vamos conversar fora do ar", afirmou Surita.

Confira o momento da briga abaixo: