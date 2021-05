Luciano Huck e Caco Ciocler Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:47 | Atualizado 28/05/2021 18:49

Caco Ciocler e Luciano Huck usaram as redes sociais para manifestarem suas insatisfações contra pessoas que estão usando atestados falsos para furarem fila e serem vacinadas contra a Covid-19.

No Instagram, o ator fez referência ao filme "Titanic" para explicar a injustiça. "Sabe aquela cena do 'Titanic' com uns covardes bundas-moles cortando as cordas dos botes e atropelando os outros para tentar se salvar? Não faz lembrar essa gente que está inventando comorbidade para poder vacinar?", questionou. Nos comentários, alguns famosos como:Ingrid Guimarães, Fafá de Belém e Isis Valverde concordaram com o colega.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caco Ciocler (@cacociocler)

Já no Twitter, Luciano Huck se disse "indignado" com essa situação. "Indignado de ver gente saudável c/ falsos atestados de comorbidades p/ furar fila de vacinação. É imoral e desigual, já q os mais pobres não têm acesso a esta “industria dos atestados”. É o velho jeitinho brasileiro. Flexibilidade ética não pode + fazer parte da nossa cultura", escreveu o apresentador.