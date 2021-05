Paulo Vilhena Reprodução/Instagram/@vilhenap

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:49 | Atualizado 28/05/2021 18:49

Rio - O ator Paulo Vilhena, de 42 anos, agora se prepara para novos rumos na carreira. Paulo estreia na música no coletivo artístico "Velotrollers", ao lado de Aramis Buratto e Nana Rizinni. O ator compartilhou os bastidores das gravações do seu primeiro clipe nas redes sociais.



"Mais uma diária de gravação do nosso clipe 'Baião Resenha'. Nosso coletivo Velotrollers está chegando... Subimos hoje nas plataformas digitais a música, mas só estará disponível para o pré-save em três semanas. Contamos com vocês pra dar asas a esse sonho", disse.