Jakelyne Oliveira e Geovanna Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 17:57

Rio - Jakelyne Oliveira, Miss Brasil 2013 e ex-participante de "A Fazenda", usou as redes sociais nesta sexta-feira para compartilhar uma mensagem de feliz aniversário para a irmã, Geovanna. No texto, a modelo disse que gostaria de guardar a irmã mais nova "em um potinho" para "proteger de todo mal".



"Hoje faz 13 anos que você entrou na minha vida, trazendo amor, paz, felicidade e muito aprendizado! @geovanna.nana eu te amo tanto, que por muito tempo o meu desejo era te guardar em um potinho, para te proteger de todo mal. Mas você me mostrou o quão forte e determinada que é, por isso te digo, você será tudo que quiser ser!", disse.