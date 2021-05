Por O Dia

Rio - Os adolescentes do Upper East Siders já têm data pra voltar - 8 de julho! A HBO Max acaba de divulgar o primeiro teaser e pôsteres oficiais da nova versão de Gossip Girl, uma produção Max Originals. A série é baseada nos romances mais vendidos de Cecily von Ziegesar e no programa original, desenvolvido por Josh Schwartz & Stephanie Savage, que foi ao ar de 2007 a 2012.

A série tem exclusividade na plataforma de streaming e estará disponível no Brasil, América Latina e Caribe.Oito anos após a trama original, a história vai acompanhar uma nova geração de estudantes da elite nova-iorquina em uma escola particular. Novamente, eles terão seus escândalos, angústias e fofocas revelados.Sob a vigilância de uma nova Gossip Girl, e a partir de uma perspectiva diferente, a série abordará assuntos atuais e o quanto as redes sociais mudaram nos últimos anos.No elenco principal estão Whitney Peak, Emily Alyn Lind , Evan Mock , Jordan Alexander, Thomas Doherty, Eli Brown, Zión Moreno, Savannah Smith e Tavi Gevinson. A narração continua feita pela voz original: Kristen Bell.GOSSIP GIRL é produzido pela Fake Empire e Alloy Entertainment em associação com a Warner Bros. Television e CBS Studios. A série foi escrita, produzida e desenvolvida por Joshua Safran, da Random Acts. Os produtores executivos também incluem Josh Schwartz e Stephanie Savage, da Fake Empire, e Leslie Morgenstein e Gina Girolamo, da Alloy Entertainment. Lis Rowinski, da Fake Empire, atua como co-produtora executiva. Karena Evans dirige dois episódios e o figurinista original Eric Daman volta à série.Todos os episódios e temporadas completas de Gossip Girl também estarão disponíveis na HBO Max no seu lançamento, dia 29 de junho.