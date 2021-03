Gregório Duvivier Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 16:33 | Atualizado 31/03/2021 16:34

Rio - A HBO confirmou nesta quarta-feira a 5ª temporada de "Greg News" e a data de estreia. Com o humorista Gregório Duvivier, a atração que mistura entretenimento e informação volta ao ar no dia 9 de abril, às 23h.



Com humor e críticas, a temporada vai abordar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Em 2020, o programa foi reconhecido com a estatueta de prata de Televisão e Comentário Político do Telly Awards.