Publicado 31/05/2021 18:04 | Atualizado 31/05/2021 18:06

João Figueiredo foi às redes sociais desmentir que Sasha estaria grávida. Os rumores começaram após uma foto em que o cantor aparece com as mãos na barriga da esposa, durante a lua de mel deles, nas Maldivas.

"Ps: a mão na barriga sou eu segurando a Sasha pra ela não cair pra trás, kkkkkk, nada demais", explicou João.

"Podia ser em qualquer lugar, desde que fosse com você, te amo! Thank you", completou o artista na legenda. "Pra sempre ao seu lado, te amo! A vida é mais legal .. mais linda ... mais completa contigo", respondeu a modelo.

