Publicado 31/05/2021 17:07

Rio - Gkay está de visual novo. Morena e de franja, a humorista surgiu repaginada em suas redes sociais. Acostumada com os fios loiros, a paraibana chocou seus milhões de seguidores com o novo look. Mas, apesar da mudança no estilo, Gkay fez mistério sobre o real motivo da mudança.

"Ela que quis ser atriz", escreveu a humorista na legenda levando os fãs a acreditarem que a mudança foi feita para alguma personagem em específico. "Não me pergunta porque vocês já sabem que eu não posso dizer. E vocês também sabem que foi um pedido das autoridades. Eu não posso falar o que é. Aí a gente tem que ficar naquele negócio do projetinho secreto. Por que será que a Gkay mudou o cabelo e colocou essa franja?", brincou a humorista em seus stories.

Confira a mudança: