Juliette Freire Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:49 | Atualizado 31/05/2021 15:50

Juliette usou as redes sociais para anunciar que irá voltar à Paraíba no próximo mês. Pelos Stories, do Instagram, a vencedora do "Big Brother Brasil 21" disse que ainda não tem data definida para a viagem, mas que está preocupada com um detalhe.

"Eu vou para a Paraíbana em junho, não sei a data certa, mas vou fazer o que sempre fiz todos anos da minha vida, que era: em junho, eu descia para Campina Grande e aproveitava esse mês que eu amo tanto. Não sei a data, mas sei que eu vou. Estou muito preocupada com a aglomeração, então vou fazer de uma forma que a gente se proteja e que dê tudo certo", explicou.

"Me esperem que em junho eu estou aí dançando forró, se Deus quiser!", finalizou Juliette.