Publicado 31/05/2021 14:40 | Atualizado 31/05/2021 14:41

Leonardo foi às lágrimas ao conhecer a neta, Maria Alice, nesta segunda-feira. A menina nasceu no domingo e o registro da visita do avô foi feito pelo pai da bebê, Zé Felipe.

Pelos Stories, do Instagram, Zé Felipe mostrou Leonardo visivelmente emocionado com Maria Alice no colo.







