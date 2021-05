Cantora Lexa Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 12:29

Rio - A cantora Lexa passou por uma cirurgia de emergência, na última quinta-feira, após um sangramento nasal e para reparo nas amígdalas. Mas, após o procedimento, surgiram boatos de que a cantora tivesse se internado para a realização de procedimentos estéticos.

Revoltada com as notícias, Lexa foi aos seus stories, no Instagram, para rebater as acusações. "Gente, não fiz lipoaspiração, rinoplastia… Olha! Quem faz lipoaspiração não dá soco na barriga, não amassa o peito e não faz isso no nariz. Pelo amor de Deus. Operei porque precisava. Me deixem em paz! Não posso nem ficar nervosa e estou me estressando com esse negócio. Parem de dizer que sou mentirosa e que estou escondendo cirurgia plástica. Se eu tivesse feito também, seria um problema meu", desabafou a cantora, bem irritada, e aparentemente ainda bem debilitada da cirurgia.