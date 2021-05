Sarah Andrade diz que já ficou com sete famosos após o ’BBB 21’ Reprodução Internet

Por iG

Publicado 31/05/2021 09:24

São Paulo - Sarah Andrade contou que sua vida amorosa ficou agitada depois de sua participação no BBB 21. A ex-sister afirma que perdeu as contas de com quantas pessoas famosas ela já ficou. “Não tenho certeza, talvez uns sete”, disse à colunista Patrícia Kogut, de O Globo.

Sarah não quis entregar os nomes dos famosos com quem já teve um affair, mas diz que rejeitou uma pessoa conhecida cujo nome começa com a letra F. No entanto, ela garante que não se trata de Fiuk, seu colega no confinamento. “Fiuk nunca deu em cima de mim”, afirma.

Recentemente, houve especulações de que Sarah estaria ficando com o DJ Pedro Sampaio, o que foi desmentido pela própria brasiliense. No entanto, ela revelou que ficaria com o ator Felipe Titto.

Outra pessoa com quem os fãs do programas pensam que pode rolar algo a mais é Rodolffo, que, segundo Sarah, curte suas publicações e manda mensagens privadas. “O povo vê lá e enche o saco. A galera fica de olho”, diz. Ao contrário do que pensam, ela revelou que sempre precisa tomar a iniciativa para ficar com alguém. “Normalmente os homens não chegam em mim”, afirmou.