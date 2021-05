Virgínia Fonseca e Zé Felipe Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 16:59 | Atualizado 30/05/2021 17:00

Zé Felipe usou as redes sociais para falar sobre o nascimento de Maria Alice, sua filha com Virginia Fonseca. A mamãe deu à luz na manhã deste domingo. No Instagram, o cantor refletiu sobre a sensação de ser pai.

fotogaleria

Publicidade

"Galera, tô aqui com a Virginia e com a Maria, que sensação. Só quem é pai sabe. Que amor, que coisa...nossa! Fod*. Quando pega no colo, aí que você sabe o que é amor de verdade", se derreteu.



Os papais ainda não mostraram o rostinho da pequena, mas, de acordo com Zé, Maria Alice é a cara da mãe. "Nasce inchadinha e muda, mas acho que tem o formato do rosto da Virginia, a boquinha da Virginia. Mas a orelhinha é igual a minha e o nariz é meu também", disse.