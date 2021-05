Ludmilla é uma das cantoras a se apresentar no Prêmio Sim à Igualdade Racial Reprodução

Por iG

Publicado 30/05/2021 15:06 | Atualizado 30/05/2021 15:11

Ludmilla foi muito criticada por seus seguidores, neste sábado (29), após se recusar a comentar sobre os protestos contra Jair Bolsonaro, que tomou conta de algumas cidades do país. A cantora, que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, ainda rebateu fãs, dizendo que eles já a fizeram pensar em "deixar de existir".



"Vocês ainda não perceberam que tudo que eu faço é problemático para algumas pessoas? Se eu me posiciono é problemático, se eu respondo alguém querendo me diminuir debochando também é problemático, se eu aceito um convite para ser atriz é problemático, se eu falo de política é problemático, se eu não falo também é problemático, se eu engordo é problemático, se eu emagreço e fico com a perna fina é problemático, se eu faço uma música sobre o que eu vivo é problemático", começou a funkeira.



"Vocês já me fizeram sentir vontade de não existir mais, vocês já me fizeram não me expressar nas minhas redes, vocês já me fizeram apagar várias coisas, vocês já me fizeram deletar as minhas redes sociais, então eu cheguei à conclusão que eu nunca vou agradar todo mundo e também não faço mais questão disso, tem algumas pessoas loucas e cheias de ódio", continuou.



Seu desabafo rendeu muitas críticas de seus seguidores, que não aceitaram o fato de ela não usar sua voz para cobrar o presidente Jair Bolsonaro por uma aceleração no processo de vacinação.



"Eu não vou mais cair na maluquice de vocês, não vão conseguir me colocar numa depressão e precisar de remédio para isso igual vocês fazem com vários artistas. Eu vou continuar aqui fazendo a minha música", escreveu ela.

