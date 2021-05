Jhean Marcell, integrante do Br'Oz, é intubado com Covid-19 Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2021

Rio - Após ser intubado, nesta segunda-feira (24), em decorrência da covid-19 , o cantor Jhean Marcell reage bem aos tratamentos no Hospital Santa Clara, em Minas Gerais. O integrante do grupo Br'Oz foi internado no dia 20 de maio e transferido para a UTI no último sábado. A esposa do artista, Bruna Barcelos, afirmou em entrevista à revista "Quem" que o quadro de Jhean apresenta evolução.

"O médico disse que está mantendo oxigenação de 30%, mas já está quase tirando totalmente a sedação dele. Ele já está conseguindo abrir os olhos quando conversamos com ele. Ontem, na chamada de vídeo, a gente percebeu que ele ouviu tudo o que a gente falou porque ele começou a se mexer, parecendo que estava dançando", contou Bruna.

A mulher acrescentou que, segundo o médico, Jhean responde bem ao anticoagulante e não apresenta sangramentos. A extubação do cantor depende de novos testes que serão feitos para verificar se o artista consegue respirar sem a ajuda do oxigênio, com a sedação reduzida.

"As notícias são muito boas. Vamos orar até o dia em que ele sair que logo ele sai. Estou muito feliz e chorando de felicidade. Muito obrigada por tudo", agradeceu Bruna, emocionada.