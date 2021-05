Arthur Picoli e Carla Diaz Reprodução/Montagem

Rio - Carthur pode chegar ao fim, mas parece que Arthur ainda se preocupa com a ex, Carla Diaz. Após o romance, iniciado no 'BBB', ter chegado ao fim, o crossfiteiro deu sinais de que ainda se preocupa com a moça.

Aos 30 anos, Carla Diaz recebeu a vacina contra a covid-19. Por mais que seja parte do grupo de risco, por conta de um recente tratamento contra um câncer, a atriz recebeu muitas críticas por tomar a vacina mesmo sendo jovem.

Coincidentemente, logo após os ataques, Arthur "explodiu" no Twitter. "Bom dia. Infelizmente a galera quer infernizar a vida alheia, vou explicar: Vai pra festa? Está errado (realmente está), não vai pra festa? Antissocial. Toma vacina? Aproveitador, furador de fila. Se nega a tomar? Irresponsabilidade social. Compra um gato, 7 vidas p cuidar", desabafou o ex-BBB.

