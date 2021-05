Carol Castro Reporter 03

Publicado 28/05/2021 11:58

Rio - Carol Castro passou por uma situação daquelas em um laboratório para estudo de um personagem. A atriz, que iria interpretar uma perita, passou um dia com uma profissional da área e teve experiências assustadoras - e surpreendentes - ao chegar em uma cena de crime. Carol contou sobre o caso no programa 'Que História É Essa, Porchat?', no GNT.

"Mantendo a postura de policial, com a mão para trás, posição de estagiários, de que estávamos ali para entender. Analisando. Dentro desse clima tenso, nessa história, nesse primeiro cadáver, quando eles viraram o corpo, teve um som de pum. Um som alto. E o pior veio depois, um cheiro forte. E a perita explicou que era o famoso 'peido da morte', que acontece muito", disse Carol que, no mesmo dia, ajudou a profissional a tirar um corpo do Rio Tietê, em São Paulo.

