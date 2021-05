Ilan Goldfajn e Gil do Vigor Reprodução/Montagem

Por IG - Gente

Publicado 28/05/2021 09:23

Rio - Algumas semanas depois de Gil, participante do "BBB 21", dizer que sonha em se tornar presidente do Banco Central (BC), o ex-presidente da instituição, Ilan Goldfajn, disse que está disposto a conversar com o economista sobre o cargo.

fotogaleria

Publicidade

Em uma transmissão ao vivo do canal MyNews nesta quarta-feira (26), Goldfajn disse que quando era estudante também tinha o sonho de ocupar a presidência do BC. "Ele é hoje o economista mais famoso do Brasil, mais conhecido! Eu tive esse sonho desde que estava na faculdade e acabei realizando, então se ele quiser conversar comigo, a gente conversa", disse.

Como se não bastasse o retorno de um dos principais nomes que já ocuparam o cargo, Gil também ganhou elogios do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto. Entre risadas, Campos Neto disse que achou ótimo que Gil do Vigor queira sentar na cadeira em que ele está atualmente e que trouxe atenção ao trabalho do BC.

Publicidade

"Eu nunca imaginei que alguém que fosse uma celebridade, que tivesse tanta atenção, olhasse para o BC e pensasse em ser presidente", afirmou.