Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:06

Rio - Apesar da exibição de "No Limite" terminar somente em julho, as gravações do reality já chegaram ao fim e, nesta quinta-feira, Paula Amorim mostrou a transformação do seu corpo ao comprar o antes e o depois de sua participação no programa da Rede Globo. O resultado surpreende pela magreza da influenciadora.

No Instagram Stories, ela postou vídeos anteriores ao confinamento e, na sequência, gravou um atual. Ela explicou que perdeu muita massa, falou sobre flacidez e ponderou que participar do reality de sobrevivência foi uma experiência difícil.

"Está vendo? Estou muito magrinha. Vocês me viram só de roupa [no programa], mas estou realmente muito magrinha. Perdi bastante massa, perdi gordura. Estou seca, sem nenhuma gordura. Minha pele está bem fina. Perdi tudo. O programa é difícil, exige muito da gente, de forma geral. É para chegar no limite literalmente. Agora vou voltar a cuidar da minha saúde", disse Paula.