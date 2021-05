Sheila Mello faz ensaio fotográfico na praia

Rio - Sheila Mello, de 42 anos, mostrou suas curvas na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. A ex-dançarina do É o Tchan posou para um ensaio fotográfico de biquíni no local e atraiu todos os olhares.

Sheila Mello é mãe de Brenda, de 8 anos, fruto do casamento com o nadador Xuxa. Atualmente, a ex-dançarina namora o tenista João Souza, mais conhecido como Feijão. Eles estão juntos desde o fim de 2019, quando se conheceram através de amigos em comum em uma festa de Réveillon, em Carneiros, Pernambuco.

