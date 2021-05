Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:06

Rio - Agatha Moreira está tão animada quanto os fãs para a segunda temporada de "Verdades Secretas"! Nesta quinta-feira (27), a atriz publicou uma mensagem emocionante no Instagram, em que demonstra sua gratidão pela chance de interpretar Giovanna novamente.

"Nunca pensei que um dia ela voltaria a tirar minhas noites de sono. E nem que eu voltaria a amá-la com a mesma intensidade", declarou a artista. “Obrigada Walcyr Carrasco e Amora Mautner por esse presente irretribuível”, finalizou. Nas fotos, Agatha posa de máscara, caracterizada como Giovanna.

Na segunda-feira, a atriz e sua colega Camila Queiroz movimentaram as redes sociais com uma foto do reencontro da dupla para as gravações de "Verdades Secretas 2". Para os novos episódios da produção, Agatha passou por uma mudança radical no visual, cortando e platinando o cabelo.