As gravações de "Verdades Secretas 2" já começaram. Nesta segunda-feira, Camila Queiroz compartilhou uma foto do reencontro com Agatha Moreira nos bastidores da produção.

"Juntas novamente", escreveu a atriz nas redes sociais. "Minha parceira! Vamos com tudo! To aqui no estúdio com todo o elenco raiz de VS1! Vem pra cá! Só tá faltando você aqui nesse time da 'volta dos que não foram'”, escreveu Agatha Moreira nos comentários.







Para gravar a segunda temporada de "Verdades Secretas", Agatha Moreira passou por uma mudança radical no visual, cortando e platinando o cabelo.