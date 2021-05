Virgínia Fonseca Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 18:57 | Atualizado 27/05/2021 18:58

Rio - Virginia Fonseca, de 22 anos, conversou com Thais Fersoza sobre o casamento com Zé Felipe e a espera da primeira filha, Maria Alice. A youtuber contou sobre as dificuldades da maternidade e revelou que não pretende esperar muito para ter o segundo filho.



"Tive parceiros, e foi tudo muito rápido e prático para mim. Fiz uma reunião com uma empresa e eles me passaram o enxoval inteiro. Se fosse pra eu resolver, Maria Alice não teria nada. Para você ter uma ideia, eu nunca peguei um bebê. Eu comprei só três roupas pra ela, o resto ela ganhou, e eu ainda vou fazer doação porque ela tem muita. A mãe vai nascer em mim quando Maria Alice nascer. Estou levando", contou.