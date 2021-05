Luciana Gimenez Reprodução

Publicado 27/05/2021 17:37 | Atualizado 27/05/2021 17:40

Luciana Gimenez deu uma entrevista ao podcast Flow e falou sobre sua relação com Mick Jagger. Segundo a apresentadora, os dois são melhores amigos e conversam sobre fatos do dia a dia.

"É uma relação completamente normal de pai e mãe com filho. Você liga para falar do piolho, do colégio, do bulliyng. É uma relação absolutamente normal. O Mick é uma pessoa absolutamente normal", declarou.

"Ele é super gênio e tal. Lucas tinha a impressão de que todo mundo era fã de todo mundo. Porque quando saía no Brasil era comigo e quando saía com o pai era a mesma coisa. Acho que ele tinha essa impressão de que todo mundo tirava foto com todo mundo. Achei que ele achava que todo mundo era famoso porque avó tiravam foto, comigo e com o pai dele também", acrescentou.

Luciana Gimenez ainda revelou que Lucas, seu filho com o músico, sofreu por não poder ter o pai em alguns eventos públicos. "Para o Lucas, era um pouco estressante, difícil de ter o pai em eventos. [Uma vez] levaram [o Mick] no colegio, aí juntou [muita gente]. Essa limitação existe. Mas ele é um dos meus melhores amigos, amo de paixão".