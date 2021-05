Monica Martelli e filhos de Paulo Gustavo Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 15:09 | Atualizado 16/05/2021 15:10

Grande amiga de Paulo Gustavo, Mônica Martelli fez um post emocionante nas redes sociais em que aparece ao lado de Gael e Romeu, filhos do humorista, que morreu no última dia 4, por complicações da Covid-19. Na legenda da foto com os meninos, publicada neste domingo, a atriz revelou como os meninos estão ajudando ela e a família do comediante neste momento de perda.



"Amanhã é meu aniversário e eu ganhei de presente estar com esses dois tesouros, fruto do amor do Paulo Gustavo e Thales (Bretas, marido do ator). Eles tiveram o enorme poder de trazer meu sorriso de volta. Continuaremos caminhando juntos nessa vida. Podem contar comigo pra sempre", comentou ela na legenda.

Publicidade

Mônica contracenou com Paulo Gustavo em grandes sucessos, como "Os Homens São De Marte... E É Pra Lá Que Eu Vou" e "Minha Vida em Marte". A parceria na telona virou uma grade amizade da vida real, sempre lembrada pelos dois nas redes sociais.