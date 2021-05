BTS Reprodução

Publicado 28/05/2021 11:12 | Atualizado 28/05/2021 11:13

Rio - Há anos, os fãs da banda de pop mais famosa do mundo, o BTS, são reconhecidos por suas atividades filantrópicas. O Army Help The Planet, um movimento social, não oficializado que atua como ONG, decidiu arrecadar doações que serão revertidas em cestas básicas para os mais necessitados.

Iniciado nesta terça-feira, dia 25, o financiamento coletivo tem o objetivo de arrecadar R$ 80 mil a serem destinados ao programa Unidos Contra a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até a manhã desta sexta-feira, R$ 21 mil já tinham sido doados pelo link

Em nota, a Fiocruz agradeceu as doações. "A contribuição da fã-base fortalecerá, especificamente, as ações de apoio às populações vulnerabilizadas, a partir da doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social nas comunidades do Rio. A Fiocruz fará as doações com ajuda de parceiros e lideranças locais dessas comunidades", disse.