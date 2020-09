Recorde! Manu Gavassi supera BTS e é dona do tuíte mais comentado da história

São paulo - Na madrugada desta quinta-feira (3), Manu Gavassi se tornou a dona do tuíte mais comentado da história. Tudo começou quando há dois dias ela decidiu lançar um desafio para os fãs. A cantora convocou os seguidores do Twitter a fazerem um mutirão em busca de 1 milhão de respostas no post dela. Como prêmio, a finalista do "BBB" ligaria para uma pessoa que participou da brincadeira.

Atendendo a pedidos dos fãs, Manu decidiu que iria ligar para 10 fãs e não apenas um. A brincadeira continuou rolando e os admiradores da artista provaram que são capazes de alcançar 1 milhão de respostas em um único tuíte. A brasileira superou o record que pertencia ao grupo de K-pop BTS, conhecido por ter uma legião de fãs ao redor de todo mundo, e havia chegado a marca de 900 mil respostas.

"Vocês estão de sacanagem com a minha cara!", ela comemorou. "Nós somos comprovadamente pirados. Essa é a conclusão que cheguei. Assim como eu, vocês levam uma brincadeira ao extremo. Eu amo", continuou a voz de "Deve ser horrível dormir sem mim".

"Vocês me mantém grata e na minha essência. Eu achei que nunca mais seria possível viver coisas assim, achei que tinha perdido minha oportunidade de fazer as pessoas prestarem atenção no meu trabalho. Vocês são a prova que eu estava errada. E de verdade: é só o começo", Manu Gavassi escreveu por fim.