Rio - Após ato contra reintegração de posse , os moradores da Casa Nem, em Copacabana, fizeram acordo e aceitaram sair do imóvel na Rua Dias da Rocha, ocupado desde julho do ano passado pelo lar de acolhimento. A decisão foi tomada após o Governo do Estado ceder um novo endereço onde ficarão temporariamente as 51 pessoas e 20 famílias que vivem no local, que funciona como lar de acolhimento de pessoas LGBTs em estado de vulnerabilidade.

Na manhã desta segunda-feira, ativistas e ocupantes da Casa Nem realizaram um ato contra reintegração de posse autorizada pela justiça. Um grupo com cerca de 15 pessoas bloqueava a entrada da ocupação, onde vivem cerca de 51 moradores e cerca de 20 famílias. A Polícia Militar e a Guarda Municipal aguardavam decisão da justiça para realizar o despejo dos moradores do lar.

Um caminhão de mudança foi contratado pela Subsecretaria de Habitação para levar os pertences dos moradores da Casa Nem.

Na última quinta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial de trechos de um projeto de lei que criou regras jurídicas especiais para relações de direito privado durante a crise sanitária. Com a decisão, fica proibida a desocupação de imóveis urbanos com base em decisões liminares (provisórias) até o dia 30 de outubro.



Porém, a decisão da Justiça do Rio para a reintegração de posse é anterior à determinação do Congresso Nacional. E, com isso, há a expectativa da direção da Casa Nem de que a Justiça do Rio volte atrás da decisão de despejo.