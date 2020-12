Eduardo Paes Estefan Radovicz/Agência O Dia

Rio - O prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) definiu o próximo presidente da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) para 2021. Flávio Augusto da Silva Lopes foi escolhido após um processo seletivo com candidatos do setor privado, segundo Paes. O futuro mandatário da cidade, que assume no próximo mês, anunciou o nome durante live transmitida em suas redes sociais, na manhã deste sábado.

"Ontem (sexta-feira), designei o novo presidente da Comlurb. Nós fizemos um processo seletivo de alguns executivos com origem no setor privado, com experiência em empresas de logística. Eu fiz isso especialmente no meu segundo mandato (entre 2013 e 2016). Contratamos o Flávio, um cara que, dentro processo de seleção, identificamos como o sujeito qualificado, com enorme experiência. Cara de logística, de recursos humanos, característica desse enorme desafio que é a Comlurb", explicou Paes.

Paes se reúne com Bolsonaro na próxima terça-feira

Durante a live, Paes anunciou que tem agenda marcada com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na próxima terça-feira, para discutir, segundo ele, "temas de interesse da cidade". O plano nacional de imunização deve ser um dos assuntos.

"Eu vou estar na terça-feira com o presidente Bolsonaro, marcamos uma audiência, vou visitá-lo. Obviamente, vou começar a conversar sobre temas de interesse da cidade. Mas acho que é muito importante que a gente tenha estabelecida essa relação. Tenho conversado muito com o governador Cláudio Castro. Vamos trabalhar em parceria com os demais líderes de governo, vamos nos esforçar para unir esforços e melhorar a vida das pessoas", comentou.