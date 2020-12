Na sexta-feira (11), a taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública do Rio era de 93% Divulgação/Beto Franzen

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 17:59 | Atualizado 12/12/2020 18:02

A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS da cidade do Rio de Janeiro é de 94%, de acordo com informações deste sábado (12) da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A porcentagem leva em consideração leitos de unidades municipais, estaduais e federais. Nos leitos de enfermaria, a taxa de ocupação é de 85%.

Segundo a SMS, a rede municipal possui 918 leitos para Covid-19. Deste total, 288 são leitos de UTI.

Publicidade

Hospitalizações

Nas unidades da rede municipal, há 699 pacientes internados, sendo 284 em UTI. Já a rede SUS na capital tem 1.454 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 613 em UTI.

No momento, 365 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 205 para leitos de UTI Covid. A SMS destaca que as pessoas que aguardam leitos de UTI estão sendo assistidas em leitos de unidades, com monitores e respiradores.