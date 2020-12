Ubirany Félix do Nascimento foi o criador do instrumento repique de mão Divulgação

Por O Dia

Morto aos 80 anos nessa sexta-feira (11) por complicações da covid-19, o músico Ubirany Félix do Nascimento foi enterrado neste sábado (12), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório teve início por volta das 16h. Um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, Ubirany estava internado há nove dias no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca.

Frequentador do Cacique de Ramos, no bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio, Ubirany participou da fundação do Fundo de Quintal ainda na década de 70, quando costumava frequentar as rodas de samba no local. O Cacique é famoso por ser querido pela nata do samba carioca, reunindo nomes como Beth Carvalho, Almir Guineto, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho.

O sambista foi também o criador do instrumento repique de mão, peça-chave nas músicas do Fundo de Quintal e posteriormente adotado por outros grupos de samba. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Ubirany conta seu processo de criação do repique de mão:

Nossa homenagem ao grande sambista do grupo Fundo de Quintal. Ubirany inventou o repique de mão e transformou as rodas de samba do Brasil.



Ele se foi vítima da #COVID19 pic.twitter.com/xY5CKYlgwk — Coletivo Estrela (@EstrelaColetivo) December 12, 2020

Nas redes sociais, diversas personalidades prestaram homenagens póstumas e escreveram mensagens de carinho ao ‘Mestre Ubirany’, como os músicos Zeca Pagodinho, Teresa Cristina e Paulinho da Viola, assim como o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e a deputada federal Benedita da Silva:

O samba brasileiro está de luto. Descanse em paz, mestre Ubirany! Todas as nossas homenagens! pic.twitter.com/YiRJpcF4UQ — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) December 11, 2020

Ubirany, o maior dos maiores. Inventor do repique de mão, peça fundamental em qq roda de samba. Um verdadeiro gentleman. Sempre sorridente,elegante. Esse vírus terrível leva embora um pedaço do subúrbio carioca. Q tristeza! Descanse em paz, Mestre! pic.twitter.com/0PQDTl5fn6 — Teresa Cristina (@TeresaCristina) December 11, 2020

Esta gravíssima crise que estamos vivendo já custou a vida de quase 180 mil brasileiros e hoje perdemos o Ubirany, fundador do grupo Fundo de Quintal e pessoa muito querida. Mando daqui meus sinceros sentimentos aos seus familiares, amigos e companheiros de grupo. — Paulinho da Viola (@PaulinhoDaViola) December 11, 2020

Hoje o samba chora por perder mais um dos seus grandes nomes. Ubirany, integrante e um dos fundadores do Fundo de Quintal, faleceu devido às complicações da Covid-19. Meus sentimentos à família e amigos próximos. pic.twitter.com/LylMP82R3A — Benedita da Silva (@dasilvabenedita) December 11, 2020