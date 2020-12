Bicho preguiça Metrô do Rio DIVULGAÇÃO METRÔ RIO

Rio - Um simpático bicho-preguiça foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no início da tarde deste sábado (12), em São Conrado, Zona Sul do Rio. O animal estava perdido na estação de metrô do bairro.

Passageiros e funcionários do metrô perceberam o forasteiro e acionaram os bombeiros, que capturaram o bicho-preguiça na saída de emergência. Ele não tinha nenhum ferimento e estava em bom estado físico. No vídeo divulgado pelo MetrôRio, é possível observar que populares ajudaram os bombeiros a colocá-lo na jaula protetora.

O bicho-preguiça foi o quarto animal resgatado este ano em estações de metrô. O primeiro resgate foi de um sagui, na estação Jardim Oceânico, em abril. Em julho, um gavião carcará pousou na via da estação Maria da Graça e foi resgatado. Em setembro, um tucano foi socorrido perdido na estação de Botafogo.